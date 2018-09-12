В Заполярном благоустраивается «Парк новых возможностей»

Контроль за развитием социальной инфраструктуры в Печенгском районе губернатор Марина Ковтун вчера продолжила в Заполярном.

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» в муниципалитете идет капитальный ремонт крупнейшего спортивного объекта – комплекса «Дельфин». Областной бюджет выделил на эти цели свыше 70 млн рублей. Масштабное обновление спорткомплекса завершится уже в 2019 году.

Многое сделано и для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям района. Так, в Заполярном в этом году в отремонтированном здании открыта стоматологическая поликлиника, укомплектованная четырьмя врачами-стоматологами и оснащённая новыми стоматологическим установками. На приведение стоматологической поликлиники в нормативное состояние из регионального бюджета было выделено более 8 млн рублей.

Одним из самых успешных примеров реализации проектов по благоустройству территорий губернатор Марина Ковтун назвала появившийся в Заполярном «Парк новых возможностей». Это долгосрочный проект, рассчитанный на три года, в результате которого в муниципалитете появится современное, комфортное городское пространство. Наряду с финансированием по программе «Формирование комфортной городской среды» в создание новой зоны отдыха для горожан вложены средства компании «Норникель».