В Заполярном горела квартира

10 мая в 01.34 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Заполярный, ул. Мира, д. 13. В результате пожара сгорела бытовая мебель, закопчены стены, потолок и межкомнатная дверь.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.