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Мурманская область. Арктика24.01.20 12:08

В Заполярном «гостеприимные» хозяева квартиры убили гостя, а его тело вынесли в подъезд дома

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека).

В утреннее время 18 января в следственный орган поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, 1970 года рождения, в подъезде одного из домов, расположенного по переулку Шмакова в Заполярном. Правоохранительные органы вызваны жителями указанного подъезда. В кратчайший срок установлены и задержаны лица, заподозренные в совершении противоправного деяния.

По версии следствия, в ночное время 18 января 2020 года компания местных жителей распивала спиртные напитки в квартире. Между мужчиной, 1989 года рождения, и женщиной, 1990 года рождения, с одной стороны и потерпевшим возник словестный конфликт по незначительному поводу. Подозреваемые начали наносить удары на голове и телу своего знакомого руками, ногами и бутылкой из-под шампанского. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемые вынесли тело погибшего из квартиры в подъезд и оставили на лестнице, ведущей на площадку первого этажа.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе осмотра квартиры следователем обнаружены и изъяты следы крови погибшего, предметы его одежды и подозреваемых. По делу назначены медицинская, биологическая, криминалистическая и иные судебные экспертизы. В отношении подозреваемых в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они дают признательные показания.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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