В Заполярном менеджер магазина украла из сейфа торгового заведения 160 тысяч рублей

В полицию Заполярного обратилась директор одного из магазинов. Женщина пояснила, что из сейфа торгового заведения неустановленным способом пропали 160 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили персонал магазина и установили, что на сейфе отстутсвуют следы взлома и другого криминального воздействия. Сейф был открыт ключами, в связи с чем подозрение в хищении пало на персонал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершила одна из сотрудниц – ранее не судимая жительница города, 1989 года рождения, трудоустроенная в магазине менеджером. Подозреваемая призналась в деянии и пояснила, что срочно нуждалась в денежных средствах. Часть похищенной суммы она вернула, остальное успела потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде.