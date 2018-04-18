В Заполярном пенсионерка получила тяжелые травмы по вине коммунальщиков

13 апреля 2018 года в городе Заполярный с крыши многоквартирного дома №6 по переулку Ясный на женщину, 1939 года рождения, обрушился фрагмент наледи, в результате чего она получила тяжелые травмы - перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом позвоночника.

Прокуратурой Печенгского района по данному факту проведена проверка исполнения требований законодательства в части организации работы по содержанию многоквартирных домов должностными лицами управляющей организации МУП «Жилищный сервис» города Заполярный.

Проверкой выявлено, что 13 апреля 2018 года неустановленное лицо оказывало услуги по очищению от снежных масс и наледи кровли крыши дома №6 по переулку Ясный в городе Заполярный, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровья.

В связи с выявленными нарушениями прокурором принято решение о направлении материалов проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по городу Заполярный СУ СК РФ по Мурманской области.

13.04.2018 следователем СО по городу Заполярный СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг по обслуживанию многоквартирного дома, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.