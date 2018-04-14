В Заполярном по горячим следам задержали укравшего мобильный телефон

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы Заполярного 1976 года рождения. Женщина пояснила, что в то время, когда она отдыхала в боулинг-центре, неизвестное лицо похитило со стола ее мобильный телефон. Причиненный материальный ущерб, по словам потерпевшей, составил 13 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении. На одной из записей оперативники заметили, как один из посетителей, воспользовавшись тем, что вещь оставлена без должного присмотра, похитил ее путем свободного доступа.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Спустя непродолжительное время его задержали и доставили в отдел полиции. Несудимый мужчина 1991 года рождения признался в содеянном.

Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.