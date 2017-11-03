В Заполярном подрастают садисты

В полицию г.Заполярный обратился местный житель 1962 года рождения с заявлением о побоях. Мужчина рассказал, что рано утром шел на работу. К нему подошли двое молодых людей и попросили закурить. Не дождавшись ответа, один из подростков ударил его ногой. Когда мужчина упал, молодые люди начали его избивать, нанося удары ногами и руками, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший описал внешность злоумышленников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов выяснили, что 55-летнего мужчину избили двое 16-летних жителей Заполярного. Подростки были установлены и опрошены.

Молодые люди рассказали, что распивали спиртные напитки у своих знакомых. Возвращаясь домой после вечеринки, они увидели прохожего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди беспричинно решили избить его, под надуманным предлогом обратившись к нему. Несколько раз ударив мужчину, они убежали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимых жителей Заполярного 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.