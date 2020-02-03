В Заполярном после капитального ремонта открыли спортивный комплекс «Дельфин»

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Андрей Фоменко, российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Владимир Предкин.

- «Дельфин» обрёл вторую молодость и готов принять поклонников активного образа жизни, всех, кто выбирает для себя здоровое будущее, - отметил спикер Думы. -Теперь жители Заполярного получили возможность заниматься физкультурой и спортом в родном городе, рядом с домом. Важно, что в их числе немало юных северян. Стремление ребят к здоровому образу жизни – это нацеленность на успех, а значит, это прямые инвестиции в будущее нашего региона.

Сергей Дубовой выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в реконструкции спортивного комплекса, пожелал удачных стартов и новых побед.