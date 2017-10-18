Мурманская область. Арктика18.10.17 10:59
В Заполярном сгорел автомобиль
18 октября в 03.36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Заполярный ул. Юбилейная 11. В результате пожара в автомобиле частично сгорел моторный отсек и обшивка, обгорела панель салона. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
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