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Мурманская область. Арктика18.10.17 10:59

В Заполярном сгорел автомобиль

18 октября  в 03.36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Заполярный ул. Юбилейная 11. В результате пожара в автомобиле частично сгорел  моторный отсек и обшивка, обгорела панель салона. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек  личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

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