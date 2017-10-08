В Заполярном сотрудник охраны развлекательного центра похитил с карты клиента 22 тысячи рублей

В дежурную часть отдела полиции города Заполярный обратился 36-летний северянин с заявлением о хищении с его банковской карты 22 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что, отдыхая в развлекательном центре города, случайно сломал замок на одной из дверей заведения. Не имея при себе достаточно денег, чтобы расплатиться за причиненный ущерб, он в качестве залога оставил на время представителю администрации паспорт и мобильный телефон. Стороны договорились, что мужчина вернется, рассчитается и заберет свои вещи. Когда телефон вновь оказался у заявителя, он обнаружил в нем смс-сообщение о несанкционированном списании денег.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия и проведя необходимые следственные действия, задержала сотрудника службы охраны развлекательного центра. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что перевел денежные средства с телефона, оставленного клиентом под залог, на свой счет. Деньги злоумышленник успел потратить по своему усмотрению. Как установили полицейские, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.