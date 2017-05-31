В Заполярном сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту переделки сигнального пистолета

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Печенгскому району в квартире одного дома по ул. Юбилейная был обнаружен сигнальный пистолет калибра 26 мм английского производства с видимыми признаками переделки. Оружие было изъято в ходе обыска и направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Согласно заключению эксперта, ствол пистолета был переделан кустарным способом путем установки на нём вставки под охотничий шестнадцатимиллиметровый патрон.

Полицейскими был задержан в качестве подозреваемого хозяин квартиры - неработающий мужчина 1961 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.