В Заполярном стартует тренировочный сбор «Красная машина»

24 января в Заполярном второй год подряд стартует тренировочный сбор «Красная машина», организованный компанией «Норникель» и Федерацией хоккея России. В этом году в тренировочный сбор пройдёт под руководством тренеров и специалистов ФХР, а также заслуженного мастера спорта СССР, трёхкратного чемпиона мира Ирека Гимаева. В сборе примут участие 80 воспитанников хоккейных школ города Заполярного, посёлков Никель и Спутник в возрасте от 8 до 13 лет.

Ирек Гимаев, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира: «Очень важно, что Федерация хоккея России и компания «Норникель» уделяют большое внимание развитию хоккея в регионах. Для детей подобные мероприятия являются настоящим спортивным праздником. Для меня очень ценно быть тут, тренировать юных хоккеистов и делиться с ними своим опытом. Считаю проведение таких мероприятий, направленных на воспитание спортивного духа и мотивацию к занятиям этим видом спорта, правильным и очень важным для подрастающего поколения».

На протяжении трёх дней юные хоккеисты будут посещать тренировки на льду и в зале, а также методические занятия на интересные и полезные темы: самостоятельная физическая подготовка, профилактика травматизма, рациональное питание и другие. Для родителей и детей наставники лагеря также проведут тематические занятия и лекции о мотивации, дисциплине, правильному подходу к тренировкам.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, кроме того, организаторы мероприятия подготовили специальную развлекательную программу для жителей и гостей Заполярного. Каждый желающий сможет поучаствовать в хоккейной викторине, в конкурсе на точность броска по воротам, сыграть в настольный и аэрохоккей. Тренировочный сбор «Красная Машина» в Заполярном завершится в воскресенье, 26 января.