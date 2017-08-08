В Заполярном во время пожара в гараже погибли два человека

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в одном из гаражей в городе Заполярный.

В настоящее время их личности установлены. Это местные жители, 1984 и 1979 годов рождения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.