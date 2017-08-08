Мурманская область. Арктика08.08.17 06:19
В Заполярном во время пожара в гараже погибли два человека
Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в одном из гаражей в городе Заполярный.
В настоящее время их личности установлены. Это местные жители, 1984 и 1979 годов рождения.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 285 человек
-
Последние комментарии
Антонина Петровна
08.08.17 14:04
Жадность многих погубила. Так и в этом случае!
Василий П.
08.08.17 12:31
Что-то ВЦИОМ сгущает краски. Народ страны сцементирован вокруг Путина, о каких переменах в этой ситуации можно говорить. Выберем в 2018 году нашего родного президента и будем спокойно жить ещё шесть
Комментарий к новости:Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМ
Фаик
08.08.17 07:28
Зато по отчётам минздрава Мурманской области - у нас всё хорошо. В стране действует система, если деньги есть, то ещё можно вылечиться, да и то без гарантий, а если живёшь на минимум, то лучше не бо
Комментарий к новости:«Фронтовики» ставят неутешительный диагноз региональному здравоохранению
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБогатые богатеют, бедные проедают накопленное-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуПосле завершения комплексных испытаний гидроагрегат на Нива ГЭС-3 будет введён в эксплуатацию-PRO ЖКХУж зима катит в глаза - межведомственная комиссия проверяет готовность муниципалитетов к отопительному сезону-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа