В Заполярном возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, упавшим с крыши дома куском наледи
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту обрушения фрагмента наледи на женщину, 1939 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По предварительным данным следствия, 13 апреля в Заполярном с крыши многоквартирного дома № 6 по переулку Ясный на северянку обрушился кусок наледи, в результате чего она получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и была госпитализирована в реанимационное отделение ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ».
В настоящее время следователь СКР проводит осмотр места происшествия, неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, на установление лица, непосредственно ответственного за содержание общего имущества дома 6 по переулку Ясный в городе Заполярный и производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи.
Расследование уголовного дела продолжается.