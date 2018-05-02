В Заполярном задержали 28-летнюю северянку за приобретение и хранение наркотиков

По оперативной информации сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками уголовного розыска по Печенгскому району задержали 28-летнюю жительницу Заполярного, подозреваемую в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Задержанная была доставлена в отдел полиции. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у подозреваемой три полиэтиленовых пакетика с запрещенным веществом, которые были направлены на экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что северянка хранила амфетамин общей массой около 2 граммов.

По факту в отношении ранее неоднократно судимой жительницы Заполярного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ.