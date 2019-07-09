В Заполярном жителей нескольких домов продержали без холодной воды дольше положенного времени

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения жилищного законодательства при предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения и водоотведения) в многоквартирные дома муниципального образования г. Заполярный. В ходе её было установлено, что ресурсоснабжающей организацией МУП «Городские сети» муниципального образования г. Заполярный нарушены требования жилищного законодательства в части допустимой продолжительности перерыва подачи коммунальных услуг – водоотведения и холодного водоснабжения при ликвидации аварии, произошедшей 20 июня текущего года в районе дома № 7 по ул. Крупской.

В результате аварии было произведено отключение холодной воды в многоквартирных домах №№ 4, 5 и 7 по ул. Крупской, № 5 по пер. Советский, № 6а по пер. Ясный с 9 часов 21 июня до 16.30, то есть более допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и водоотведения.

Выявленные нарушения свидетельствуют о несвоевременности принятия мер по устранению аварии, что повлекло нарушение жилищных прав граждан.

По выявленным нарушениям в адрес директора МУП «Городские сети» муниципального образования г. Заполярный внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.