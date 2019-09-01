В заполярной столице продолжается фестиваль «Мурманская осень»

Вчера мероприятия прошли на трех площадках: в сквере на улице Зои Космодемьянской, на территориях школ № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул. Орликовой, 35).

Напомним, фестиваль проводится в областном центре уже в третий раз. Главная тема этого года – город Мурманск. Все творческие номера посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 400 человек. Выделены четыре номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр».

Фестиваль продолжится 1 сентября с 14 до 16 часов. Выступления пройдут: на территории школы № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади у ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

Победители и призеры «Мурманской осени» выступят на гала-концерте, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.