В «Зарядке со стражем порядка» принимали участие юные северяне

Накануне Дня физкультурника сотрудники областного управления МВД России провели в подшефном приюте для детей и подростков «Берегиня» спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка». Зарядку с воспитанниками приюта проводила оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Алина Васенёва – титулованная спортсменка, неоднократный победитель спортивных турниров, в том числе по кросс-фиту, а также организатор общественных и спортивных акций.

Для начала Алина провела с ребятами веселую разминку. Дети выполнили комплекс несложных физических упражнений под музыку. После этого ребята разделились на две команды и приняли участие в эстафете, включающей в себя задания на ловкость, быстроту и выносливость. Так как в приюте сейчас находятся в основном малыши, старшие ребята стали капитанами команды. Подростки помогали малышам выполнять задания – пробежать с эстафету с воздушным шариком или мячиком.

В состязаниях между двумя командами победила дружба, и каждый участник эстафеты получил сладкий подарок в виде шоколадки. Алина призвала ребят каждый день повторять упражнения, которые они выполняли во время разминки, чтобы вырасти здоровыми и сильными. А чтобы ребята запомнили спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, полицейские подарили детям торты.

В Мончегорске «Зарядку со стражем порядка» для ребят из центра детского творчества «Полярис» провели сотрудники ППС, ПДН ОМВД России по г. Мончегорску, а также представитель Росгвардии. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов в гости к ребятам пришел полицейский пёс. Четвероногий сотрудник полиции продемонстрировал хорошую физическую форму, дрессуру и тонкий нюх, которые помогают ему вместе с напарником - полицейским кинологом ППС Иваном Сушко - успешно выполнять служебные задачи по охране правопорядка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции вместе с ребятами участвовали в эстафете, выполняли различные шутливые упражнения, в том числе по перетягиванию каната. В завершение веселого спортивного праздника участники мероприятия сфотографировались на память.