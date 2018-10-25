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Мурманская область. Арктика25.10.18 13:05

В заседании Общественного совета форума «Экология» в Госдуме принял участие Евгений Никора

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принял участие в заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Участниками заседания стали более 70 членов Общественного совета, в числе которых представители федеральных и региональных органов власти, некоммерческих общественных организаций, предприятий, занятых в сфере экологии, СМИ.

Открыл заседание первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев.

В рамках заседания на обсуждение были вынесены актуальные экологические проблемы: поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере экологии, проблемы внедрения раздельного сбора отходов, разграничение полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти в реализации государственной политики в сфере экологии.

На заседании состоялась презентация лучших муниципальных практик в области экологии и Концепции новой социальной сети экологической направленности «Эконтроль», которую планируют сделать отраслевой виртуальной площадкой для общения экоактивистов, представителей власти и бизнеса в целях решения острых экологических проблем. Запуск новой социальной сети запланирован на март 2019 года.

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