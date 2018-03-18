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Мурманская область. Арктика18.03.18 12:25

В ЗАТО Алекандровск система видеонаблюдения и трансляции с УИК работает в режиме онлайн

«Арктик-ТВ» уже сообщало, что многих избирательных участках сегодня работает системами видеонаблюдения и трансляции изображения во Всемирную паутину.

Мы провели выборочную проверку работы этой системы по ТИК ЗАТО Александровск, где в режиме онлайн в Полярном работает 8 видеоакамер на УИК 212, 213, 214, 216, 217, 219, 220 и ТИК 17; в  Снежногорске -  6 видеокамер на  избирательных участках 226, 231, 227-230 и в Гаджиево – 4 акмеры транслируют ход голосования и работу членов УИК 221, 222, 223 и 225.  

На ТИК 17 трансляция начнётся только в 20.00, сообщает поисковик.

В 12.20 при просмотре трансляции с УИК 216, где в работе находится две видеокамеры,  можно отметить активное участие северян в голосовании. Люди приходят на участок с детьми, парами и по одиночке, предъявляют документы членам избирательной комиссии, получают бюллетени для голосования, проходят в кабинки для голосования, после чего опускают их в две прозрачные урны, около которых сидит наблюдатель. Поток граждан постоянный, около некоторых столов образовались небольшие очереди… Члены УИК работают чётко, напряжённо.

Приятно отметить факт, как члены избирательной комиссии заметили, что к ним в первый раз пришёл голосовать молодой человек. «Настя, - обращается к члену УИК 216 одна из работниц, - к нам молодой человек пришёл, он  первый раз голосует». К полярнинцу в красной куртке подошла сотрудница участка, поздравила его с этим важным в его жизни событием и вручила какой-то подарок. Этот короткий диалог хорошо прослушивался во время трансляции.

Одним из первых александровцев, пришедших на избирательный участок, стал глава администрации муниципального образования Семён Кауров, который отметил, что, несмотря на ранний час, на участок - в Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи, пришло уже много избирателей.

- Приятно видеть, что жители ЗАТО Александровск понимают значимость происходящего, осознают, что ходить на выборы - это право, а не обязанность, - сказал Скемён Михайлович. - Для каждого из нас - это шанс стать частью истории нашей великой страны. И смею отметить, что она пишется прямо здесь и прямо сейчас.

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