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Мурманская область. Арктика26.07.17 07:10

В ЗАТО Александровск поддерживают традиции международного движения молодёжи и студентов

25 июля в ЦГБ им. А.М. Каутского г.Полярный для воспитанников городского лагеря была подготовлено игровое мероприятие, посвященное Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

Напомним, первый фестиваль прошёл 25 июля 1947 в Праге, и с этого момента он стал проводиться каждые два года в разных странах, объединяя все больше молодых людей в своем стремлении бороться за мир, дружбу, социальную справедливость.  В нашей стране фестиваль молодёжи прошёл в 1957 году, и спустя шестьдесят лет он снова пройдёт в России осенью 2017 года.

Основополагающим принципами фестиваля всегда были: единство и солидарность, поэтому и программа библиотечного мероприятия включала в себя игры на «воссоздание» этих основ. И для начала гости встречи были рассажены в большой общий круг, где каждый мог видеть и слышать соседа. Первая игра была посвящена дружбе, поэтому ребята, поворачиваясь к рядом сидящим, по очереди говорили, что ей или ему в нем нравится: например, глаза, футболка, какой он хороший друг или одноклассник. После чего под общие аплодисменты осуществляли рукопожатие. С этим заданием ребята справились отлично, смеялись, и помогли друг другу подсказками.

Следующее задание было посвящено миру, поэтому детворе были розданы значки-наклейки с названиями разных стран и скрепки. Затем библиотекарь задавала простые вопросы: например, «Кто любит синий цвет?» или «У кого есть дома собака?». Каждому, кто положительно отвечал на вопросы, через скрепку пропускалась нитка и концу всех вопросов, ребята были, как бы, соединены между собой одной нитью.

Тем самым, ребята увидели, что у каждого человека, вне зависимости от места рождения, есть такие же простые интересы, жизненные принципы и любовь к близким, как и у всех вокруг. Затем на нитку библиотекарь повесила картинки с разными изображениями: людей, животных, красивых растений и так далее и попросила детей продолжать держать нитки натянутыми. Затем, когда одну нитку оборвали, и все остальное упало на пол, дети поняли, что самое важное на земле, сохранение и приумножение всего лучшего – зависит от каждого из нас.

Заключительная игра была посвящена солидарности. Библиотекарь показала ребятам чистый белый лист и спросила, чтобы они смогли с ним сделать? Гости единогласно ответили, что на нем можно рисовать, делать из него оригами или написать письмо бабушке и дедушке, иными словами, - дополнила библиотекарь, лист символизирует наши возможности. Смяв листы, каждому досталось по два бумажных шарика, после чего ребятам предложили, держа их, взяться за руки. Естественно, у детей ничего не получилось, потому что им мешала бумага, хотя, смеясь, ребята говорили, что виной всему маленькие ладони. Но библиотекарь подсказала им, что смятые листы – это проблемы и распри, как между людьми, так и между странами, которые мешают единству. Ребятам было предложено убрать бумагу и снова взяться за руки. Когда у них все получилось, библиотекарь объяснила, что, в единстве – сила каждого. И от каждого зависит, в каком будущем будут жить они и следующие поколения.

В завершение встречи дети сделали для себя важные выводы: нельзя жить в ненависти к другим, единство мира зависит от каждого человека, помогая другим, мы строим лучший мир, не забывая прошлое, мы стоим великое будущее.

 

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