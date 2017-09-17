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Мурманская область. Арктика17.09.17 14:30

В ЗАТО Александровск полицейские в течение дежурных суток раскрыли кражу ноутбуков из офиса

В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Женщина пояснила, что из офиса организации, оказывающей услуги по консультированию индивидуальных предпринимателей, похищены два ноутбука. Пропажу офисной техники сотрудники организации обнаружили не сразу, так как хищение произошло путём свободного доступа из кабинета, в котором сотрудники постоянно не находятся. Общий ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, составил 55 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили персонал и руководство организации. Сотрудники полиции установили, что в помещении отсутствует система видеонаблюдения, доступ посетителей осуществляется свободно в рабочие дни.

В течение суток в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в хищении техники и опросили его. Ранее судимый за кражу житель Полярного 1982 года рождения признался в содеянном и пояснил, что раньше бывал в офисе организации, знал, что в помещения есть свободный доступ, чем и решил воспользоваться для совершения кражи. Злоумышленник добровольно выдал часть похищенного. В связи с тем, что сообщение о хищении поступило в полицию спустя несколько дней после совершенного деяния, один ноутбук злоумышленник успел продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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