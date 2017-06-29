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Мурманская область. Арктика29.06.17 16:52

В ЗАТО Александровск полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче камчатского краба

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники мобильной группы ОМВД России по ЗАТО Александровск установили, что ранее не судимый 34-летний житель Полярного занимается незаконной добычей водных биологических ресурсов на берегу Кольского залива на причале в населённом пункте Горячие Ручьи.

Мужчина с использованием самодельной ловушки добыл одну особь камчатского краба. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан полицейскими.

По факту дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина», начавшаяся в мае текущего года, продлится до декабря.

 

 

 

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