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Мурманская область. Арктика09.08.17 13:59

В ЗАТО Александровск полицейскими задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ОМВД России по ЗАТО Александровск пресекли факт браконьерства. Ранее не судимый житель ЗАТО 1956 года рождения, находясь на берегу Кольского залива, не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, установил ставную сеть, при помощи которой добыл два экземпляра сёмги.

По факту в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, орудие промысла изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» на территории Заполярья продолжится до декабря текущего года.

 

 

 

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