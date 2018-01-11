В ЗАТО Александровск проходит городская акция «Я скажу тебе спасибо!»

Символично, но именно 11 января принято считать самым «вежливым» днём в году, когда отмечается Всемирный день «Спасибо». И не случайно в этот день, по сложившейся традиции, стартует акция под названием «Я скажу тебе спасибо!», которую ежегодно проводит Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи.

День начала акции активисты Центра выбрали не случайно. Её название и цель полностью оправдывает предстоящую дату - «Я скажу тебе спасибо!». Продлится она до 31 января. Все это время будет проводиться сбор вещей.

Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи проводит акцию более 8 лет. Первый сбор вещей был объявлен летом 2010 г. для тех, кто пострадал от пожаров, которые бушевали в центральной России. Тогда опорными пунктами по сбору гуманитарной помощи в Александровске стали центры в Полярном, Гаджиево и Снежногорске.

Все, кто хочет принять участие в акции «Я скажу тебе спасибо!», могут принести вещи по адресу: г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 5 «Роза ветров» (служебный вход), ежедневно - со вторника по субботу - с 17.00 до 20.00.