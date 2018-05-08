В ЗАТО Александровск работает передвижной ветеринарный пункт

В целях обеспечения эпизоотического благополучия подконтрольной территории в Гаджиево и Оленьей Губе начал работать передвижной ветеринарный пункт. Специалисты проводят регистрацию, перерегистрацию, вакцинацию животных, а также обрабатывают их против блох и клещей.



Передвижной ветеринарный пункт будет работать у поста ВАИ в Гаджиево 11, 18 и 25 мая с 12.00 до 15.00.



В н.п. Оленья Губа передвижной ветеринарный пункт будет работать между домами 30 и 34 по ул. Дьяченко 10, 15, 22 и 29 мая с 12.00 до 15.00.