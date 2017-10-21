Мурманская область. Арктика21.10.17 08:41
В ЗАТО Александровск разыскивается без вести пропавшая жительница города Гаджиево
ОМВД России по ЗАТО Александровск разыскивается пропавшая без вести жительница города Гаджиево Батурина Елена Анатольевна 1977 года рождения. Местонахождение Елены Анатольевны неизвестно родственникам с 13 октября 2017 года.
Приметы: на вид 40 лет, рост около 163 см, СТС, волосы средней длины, собранные в пучок, пирсинг в районе пупка. Одета: куртка-пуховик сине-черная чуть выше колен, с капюшоном, джинсы черные зауженные, туфли черные.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении Батуриной Е.А., просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (81-539) 5-52-11, 8-999-091-67-34, 02 или 102, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.
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