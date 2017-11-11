В ЗАТО Александровск северянин, покупая мебель у хозяйки квартиры, прихватил и её золотишко

В дежурную часть Полярного обратилась северянка 1985 года рождения с заявлением о краже принадлежащих ей ювелирных украшений на общую сумму свыше 91 тысячи рублей. Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что она, планируя переезд в другой город, распродавала мебель.

По объявлению о продаже спального гарнитура пришёл покупатель. Мужчину, пока он демонтировал мебель для транспортировки, она на некоторое время оставляла одного в комнате. Через некоторое время после его ухода женщина и обнаружила пропажу драгоценностей.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый 1992 года рождения был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина, как выяснилось, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и ограбление. Признавшись в содеянном, он пояснил, что действительно, воспользовался отсутствием в комнате хозяйки. Увидев в шкафу шкатулку с ювелирными изделиями, он спрятал ее в карман. Покинув квартиру, злоумышленник продал чужое имущество, а вырученные с продажи деньги потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.