Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое проводит губернатор Марина Ковтун, первым рассматривался вопрос о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО Александровск.

По словам главы администрации Александровска Семёна Каурова, по итогам 2016 года показатели социально-экономического развития имеют положительную динамику. Стабильно работают крупные промышленные предприятия. Растёт средняя зарплата на 2,2%, без учёта военнослужащих в 2016 году она составила 44,635 тысячи рублей. Налоговые доходы составили 678,8 млн рублей, что на 12,4 млн рублей больше объёма 2015 года.

Говоря о доступности дошкольного образования, Семён Кауров отметил, что в ЗАТО Александровск сохраняется высокий коэффициент рождаемости. Всего в 2016 году родился 621 ребёнок. В декабре 2016 года завершено строительство детского сада на 300 мест, 12 групп, половина из которых – для детей раннего возраста от полутора до трех лет. Именно для таких детей не хватало мест. Сегодня очередей в детсады Гаджиево нет.

Из проблем глава администрации ЗАТО выделил изношенность лифтов в многоквартирных домах, требует ремонта дом офицеров в Гаджиево. Отдельно Семён Кауров отметил проблемы с водоснабжением Гаджиево, воду город берёт из реки Сайда. С июня по октябрь 2016 года в целях ликвидации загрязнения и засорения реки в районе водозаборных сооружений осуществлялась очистка русла реки. При этом ухудшалось качество питьевой воды, и работы временно приостанавливались. Летом текущего года работы планируется продолжить.

По итогам обсуждения губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание на необходимость повышения эффективности взаимодействия муниципальных властей и представителей военного командования.

«Без такой совместной работы решить проблемы, которые беспокоят жителей военных ЗАТО, невозможно», – подчеркнула Марина Ковтун.