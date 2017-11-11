В ЗАТО Александровск стартовал конкурс на лучший логотип к 45-летию города Снежногорск

Предстоящий юбилей - очередная значимая веха в истории города судоремонтников. Единой символикой мероприятий, посвященных праздничной дате, должна стать специальная юбилейная эмблема «Снежногорск 45 лет». Какой она будет, определит конкурс, который стартовал и продлится до 22 декабря. Стать автором лучшей идеи и войти в историю может каждый.

Конкурс является открытым. Участниками могут быть физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и творческие коллективы. Каждый участник представляет не более трех работ.

Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы городских мероприятий, посвященных 45-летию со дня образования города судоремонтников, а также будет использоваться для изготовления различной информационной и сувенирной продукции.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Автору лучшей символики вручат памятный подарок. А его работа будет признана в качестве официальной эмблемы юбилея.

Эскизы праздничного логотипа принимаются до 22 декабря включительно по электронной почте cultsport@zato-a.ru или по адресу: г.Снежногорск, ул. Мира, д.3 (ГДК «Современник»). В теме письма обязательно указывается «На конкурс эскизов».

Организатором конкурса выступает Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.

Итоги будут опубликованы на официальном сайте ЗАТО Александровск 25 декабря.