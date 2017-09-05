В ЗАТО Александровск стартует репетиция отопительного сезона

Компания «Мурманэнергосбыт» приступит к пробным топкам систем теплоснабжения на территории ЗАТО Александровск. Однако тепло поступит не во все объекты муниципалитета. «Репетицию» отопительного сезона проведут поэтапно в каждом городе, и только в зданиях и жилых домах, имеющих акты готовности.

Уже завтра, 5 сентября, в батареях жителей Снежногорска и Оленьей Губы должно послышаться заветное бурчание, что означает долгожданный пуск горячей воды после летнего простоя. Массовому запуску всей отопительной системы предшествуют пробные топки. Данные меры позволят выявить слабые места и не допустить утечек теплоносителя. Пробная топка, одно из мероприятий в длинной цепочке подготовительных работ теплоэнергетических предприятий. Графики их проведения согласованы. «Репетицию» отопительного сезона в Гаджиево проведут 13-15 сентября, в Полярном 6-8 сентября, в Снежногорске и нп.Оленьей Губе 5-7 сентября.