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Мурманская область. Арктика05.10.18 09:29

В ЗАТО Александровск завершается экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Сегодня в ЗАТО Александровск завершается экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», он проходил в муниципальном образовании с 24 сентября.

Во всех трех городах ЗАТО – Снежногорске, Гаджиево и Полярном – работают пункты приема макулатуры от организаций и населения. Помимо них в общеобразовательных учреждениях организован самостоятельный сбор. В Гаджиево и Полярном жители уже собрали около тонны макулатуры в каждом городе, а в Снежногорске – более 6 тонн. Ученики школы №280 в Оленьей Губе собрали 300 кг. Несмотря на то, что акция в ЗАТО Александровск заканчивается, некоторые школы планируют продолжать собирать макулатуру.

Основная задача всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, задуматься над рациональным использованием природных богатств, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Проект возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что даёт возможность производителям бумаги экономить древесное сырьё.

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