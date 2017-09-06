В ЗАТО Александровск зазвучат мелодии военных лет

Традиционный фестиваль-конкурс «На безымянной высоте» в очередной раз соберет исполнителей военно-патриотических песен. 9 сентября в Гаджиево состоится XVII фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На Безымянной высоте», посвященный 73-ей годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 60-летию города подводников.

Площадка фестиваля развернётся на площади им. Л.А. Матушкина в Гаджиево. Всего на суд жюри и зрителей будет представлено более 40 вокальных номеров.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 12.00. Конкурсные выступления участников стартуют в 13.30.