В ЗАТО г.Североморск на детских площадках выявлены нарушения требований законодательства о муниципальной собственности

Прокуратурой г.Североморска проведена проверка исполнения законодательства в части оборудования и содержания детских игровых и спортивных площадок ЗАТО г.Североморск, в результате которой выявлены нарушения требований законодательства о муниципальной собственности.

Установлено, что оборудование детских площадок и спортивных кортов, расположенных в ЗАТО г.Североморск, находится в ненадлежащем состоянии. В частности, на детских площадках эксплуатируются ржавые качели, в песочнице не заменяется песок, отсутствуют перекладины на мостике в игровом комплексе, на площадке мусор.

Выявленные факты нарушений могут стать причиной травмирования несовершеннолетних на детских площадках, а неисполнение обязанности по смене песка может привести к распространению заболеваний.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратурой внесено представление в адрес МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства» с требованием устранить имеющиеся нарушения.