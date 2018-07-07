В ЗАТО г.Североморск началось строительство школьных спортивных площадок

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в посёлках Щукозеро и Североморск-3 началось строительство новых школьных спортивных площадок. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания будущих спортивных объектов - укладке песка и щебня.

Новые спортивные площадки будут оборудованы для игры в мини-футбол и баскетбол. Также проектом производства работ предусмотрена установка гимнастических спортивных снарядов.

Планируется, что к началу периода выдачи паспортов готовности школ к новому учебному году, все работы будут завершены.