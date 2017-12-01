В ЗАТО г.Североморск планируют среднюю заработную плату работников учреждений культуры довести до уровня, определенного майскими указами президента

В Совете депутатов ЗАТО г.Североморск состоялись очередные бюджетные слушания. Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев предоставил слово заместителю начальника управления культуры Зое Кругляк, которая рассказала об итогах расходования бюджета в 2017 году и перспективах на 2018 год.

На 2018 год Управлению культуры выделяется почти 338 миллионов рублей бюджетных средств, из которых 99% будут израсходованы по программно-целевому принципу в соответствии с бюджетной политикой муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Планируется к концу 2017 года и в 2018 году довести среднюю заработную плату работников учреждений культуры до уровня, определенного майскими указами президента РФ. Для этого в учреждениях культуры проведена реорганизация, в результате которой вспомогательный персонал переведён на штат Центра социокультурных технологий на основе которого образовано новое бюджетное учреждение. Удалось сохранить все рабочие места.

Перед депутатами также выступил директор МБУ «Административно- хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов.