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Мурманская область. Арктика06.11.19 11:09

В ЗАТО г.Североморск публичные слушания по бюджету муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 9 декабря

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев. В работе заседания приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, руководители структурных подразделений администрации, журналисты местных средств массовой информации.

Депутаты, приняв решение «О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дали старт длительной работе над проектом нового бюджета на очередной финансовый год.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев довёл до депутатов график предстоящей работы над бюджетом. После публикации проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в газете «Североморские вести» и размещения его в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение месяца  в Совете депутатов от граждан, общественных организаций будут приниматься предложения по внесению изменений и дополнений в проект бюджета. Порядок внесения предложений прописан в принятом Решении о назначении даты проведения Публичных слушаний.

В течение месяца депутаты будут проводить бюджетные слушания, в ходе которых перед ними выступят все главные распорядители бюджетных средств и начальник Управления финансов.

9 декабря состоятся публичные слушания, которые примут заключение по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Это заключение и доклад председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск будут обсуждены на заседании постоянной комиссии, и лишь после этого 17 декабря состоится заседание Совета депутатов, на котором депутаты должны будут утвердить бюджет.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, выступая перед депутатами, отметил, что ранее начало работы над бюджетом позволит уже в середине декабря утвердить бюджет на очередной финансовый год. С главными распорядителями бюджетных средств в октябре проведены согласительные комиссии. В ходе их проведения учитывались их потребности в финансировании в 2019 году и основные из них, а это заработная плата, ремонт, формирование комфортной городской среды, инициативное бюджетирование, текущий и капитальный ремонт дорог будут учтены. В ходе бюджетных и публичных слушаний главных распорядителей бюджетных средств будут озвучены дополнительные потребности в финансировании, которые можно будет учесть и внести изменения в бюджет, как это было в 2018 и в 2019 годах. Среди основных финансовых затрат в 2020 году будут строительство новой школы и детского сада на 220 мест.

Владимир Евменьков с удовлетворением отметил, что в 2020 году на капитальный ремонт дорог будет выделено 55 миллионов рублей, тогда как в 2019 году было 35, увеличится финансирование на формирование комфортной городской среды.

«В 2020 году мы сделаем немало добрых и хороших дел с этим бюджетом», - сказал Владимир Евменьков.

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