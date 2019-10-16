В ЗАТО г.Североморск решают проблему уличного освещения

В администрации североморского муниципалитета под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова вчера состоялось совещание посвященное вопросам состояния освещения придомовых территорий и уличной сети в ЗАТО.

Территория ЗАТО г.Североморск поделена на две зоны ответственности: улично-дорожную сеть и придомовые территории. По первому пункту, в соответствии с исполнением контракта по содержанию и ремонту уличного освещения, данные виды работ выполняет ООО «Вектор», к которому руководством муниципалитета предъявляется большое количество претензий.

В настоящее время не работает освещение на трапе, ведущем к школе № 7, в городском парке со стороны ул.Сивко, «Городок сказок» в пгт. Сафоново, на въезде во двор дома № 16 на ул. Корабельная и во дворе дома № 14 на ул. Кирова. Долгое время не проводятся работы по восстановлению освещения на трапе, ведущем от дома № 5 на ул. Полярная к дому № 26 на ул. Сафонова.

По вопросу освещения придомовых территорий в лучшую сторону были отмечены УК «Север» и УК «Уютный град».

Для 50 процентов МКД находящихся в управлении УК «Североморскгрупп», «Корабельная», «Авигородок», «Североморскжилкомхоз», «Ленинское ЖЭУ № 9» требуется ремонт осветительных приборов на входных группах жилых домов.

Подводя итоги совещания глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков обратил внимание руководителей коммунальных организаций на то, что каждая жалоба по освещению должна незамедлительно отрабатываться. Еженедельно проводить доклады о том, какие работы по ремонту освещения выполнены за отчётный период. В случае невыполнения условий контракта будет поставлен вопрос о досрочном прекращении контракта с подрядной организацией.

Также руководитель муниципалитета напомнил, что во дворах жилых домов возможна установка дополнительных опор освещения в рамках реализации программы «Комфортная городская среда», без каких-либо финансовых вложений жителей. Это должна быть совместная работа управляющих компаний и собственников жилья. На данный момент жалобы от горожан есть, а соответствующих заявок пока нет.