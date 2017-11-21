В ЗАТО г.Заозерск отмечается рост численности населения и рост показателей в основных отраслях экономики

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава администрации ЗАТО г. Заозерск Валерий Урошлев выступил с докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

Характеризуя основные социально-экономические показатели, Валерий Урошлев отметил рост численности населения, рост показателей в основных отраслях экономики муниципального образования, стабильность в сфере труда и занятости.

Говоря об отопительном периоде, глава администрации Заозёрска сообщил, что на начало месяца получены все паспорта готовности на жилищный фонд и объекты соцкультбыта. Для обеспечения бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения в 2018 году предусмотрена субсидия муниципальному образованию в размере 9,4 млн рублей.

Валерий Урошлев отдельно остановился на вопросах охраны окружающей среды. Так, в 2017 году для софинансирования разработки проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки – единственного объекта размещения отходов на территории ЗАТО г.Заозерск – из областного бюджета муниципалитету предоставлена субсидия. В настоящее время муниципалитетом проведён аукцион и заключен контракт на выполнение работ. Как сообщил Валерий Урошлев, в дальнейшем для реализации проекта планируется привлечь средства федерального бюджета. Кроме того, в Минфин РФ будет направлено обращение об увеличении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Заозерск на компенсацию дополнительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры. Средства будут направлены на строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для исключения сброса неочищенных сточных вод в Мотовской залив Баренцева моря.

В числе приоритетных задач в работе администрации ЗАТО г.Заозерск – обеспечение стабильного функционирования системы теплоснабжения в предстоящий отопительный период, разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2035 годы и повышение уровня благоустроенности территории муниципалитета.

«Руководству муниципалитета необходимо быть в постоянном контакте с командованием Северного флота, региональными и федеральными органами власти для того, чтобы использовать все возможности для развития территории. Без активной позиции двигаться вперед невозможно. Под лежачий камень вода не течёт. Необходимо уходить от констатации фактов к мерам, которые предлагаете реализовать с учётом предложений граждан, депутатов. Это касается не только ЗАТО г.Заозерск, но и всех муниципальных образований региона», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.