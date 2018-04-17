В ЗАТО Североморск началось командно-штабное учение по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Сегодня в Североморске началось командно-штабное учение по отработке вопросов связанных с ликвидацией лесных пожаров, обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья на территории ЗАТО г. Североморск. Учение проводится в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 15 февраля 2018 года.



В период проведения командно-штабного учения с 17 по 19 апреля 2018 года на территории ЗАТО введен режим «Повышенной готовности» органам управления и силам Североморского звена российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Учение планируется провести последовательно в три этапа. На первом этапе будет отрабатываться приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. На втором этапе планируется выполнить задачи организации работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На третьем этапе планируется отработать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и выполнения практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.



В рамках проведения учения в североморской администрации, под председательством Первого заместителя Главы ЗАТО г. Североморск Андрея Сахарова, состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Участники заседания ознакомились с организационными указаниями на командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассмотрели вопрос организации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории ЗАТО в пожароопасный период 2018 года. Комиссия постановила установить с 1 мая 2018 года начало пожароопасного сезона в лесах на подведомственной территории. Запретить с 1 мая разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участков поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных. До начала пожароопасного сезона отработать вопросы взаимодействия сил и средств РСЧС ЗАТО, выделяемых на тушение лесных пожаров, подразделений ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России», воинских частей, подразделений противопожарной службы Североморского местного гарнизона при ликвидации лесных пожаров.



