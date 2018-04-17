В ЗАТО Североморск состоялись публичные слушания по исполнению бюджета флотской столицы за 2017 год

16 апреля в здании администрации ЗАТО г. Североморск состоялись публичные слушания по исполнению бюджета флотской столицы за 2017 год, которые провел председатель Совета депутатов Евгений Алексеев. С докладом об исполнении бюджета за 2017 год выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина.



Публичные слушания по исполнению бюджета за истекший год в Североморске проводятся регулярно, как того требует федеральное законодательство. Через газету «Североморские вести» Совет депутатов заранее оповестил жителей Североморска о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, опубликовал проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2017 год», чтобы желающие принять участие в публичных слушаниях могли заранее подготовить вопросы и свои предложения.

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2017 год соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки.



Участники публичных слушаний приняли рекомендации Совету депутатов ЗАТО г. Североморск утвердить решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2017 г».



18 апреля депутаты на заседании постоянной комиссии еще раз обсудят итоги исполнения бюджета за 2017 год, а 24 апреля примут решение по исполнению бюджета флотской столицы.



