В ЗАТО Североморск выявлены нарушения содержания детских игровых площадок

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних на территории ЗАТО Североморск.

Проверкой установлено, что МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск», за которым на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество - детские и спортивные площадки, не обеспечено надлежащее содержание указанного имущества. Так, на площадке по ул. Гвардейской кольца для игры в баскетбол сломаны, ограждение площадки из сетки рабица повреждено, имеет острые края. На других площадках, расположенных на улицах Адмирала Сизова, Комсомольская и Колышкина, спортивные комплексы в виде ограждений и препятствий имеют следы ржавчины, детали от старой краски не защищены, имеют острые края.

Выявленные нарушения могут стать причиной травмирования несовершеннолетних на детских спортивных площадках, что недопустимо и требует принятия мер.

В этой связи прокуратурой города руководителю названного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение представления контролируется прокуратурой города.