В ЗАТО Видяево и Александровск обсудили основные этапы корректировки Стратегии социально-экономического развития региона

В выездных заседаниях приняли участие Первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко и председатель профильного комитета Борис Пищулин, представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, предпринимательского сообщества и военных ведомств, от деятельности которых напрямую зависят перспективы развития территорий.

Основная цель обсуждений - актуализировать задачи и приоритеты региональной политики, а также Стратегию социально-экономического развития области на основе Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года.

- Правительству России и регионам были даны поручения по девяти национальным целям развития страны. Речь идет об обеспечении устойчивого естественного роста численности населения, увеличении реальных доходов граждан, улучшении жилищных условий семей, внедрении цифровых технологий в экономике и социальной сфере, повышении ожидаемой продолжительности жизни и так далее. По сути, тезисы Послания Президента Федеральному Собранию приобрели юридическую силу. Задачи поставлены масштабные. Корректировку региональной Стратегии социально-экономического развития мы должны завершить к октябрю этого года. Это командная работа и законодательной, и исполнительной, и муниципальных властей, поскольку необходимо учитывать современные условия, влияющие на развитие региона, – отметил Владимир Мищенко.

В ходе обсуждения заострялось внимание на проблеме нехватки врачей узких специальностей в гарнизонах, вопросах формирования тарифов на тепло, развитии инфраструктуры, в частности, строительство автозаправочных станций в ЗАТО Видяево. Все прозвучавшие предложения будут взяты за основу в откорректированном документе.

- Главная цель и приоритет государственной политики остаются неизменными – обеспечение высокого качества жизни населения региона. Необходимая база для уточнения положений Стратегии уже есть, поскольку известны основные итоги социально-экономического развития региона за период с 2013 по 2017 годы. Считаю важным участие в работе над корректировкой Стратегии представителей муниципальных образований, чье мнение учитывается и которым предстоит решение намеченных задач на местах, - подчеркнул Владимир Мищенко.