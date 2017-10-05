В ЗАТО Видяево сформировали попечительский Совет и призывают земляков принять самое активное участие в строительстве нового храма

В ЗАТО Видяево уже есть Свято-Никольский храм, который имеет статус храма-памятника, построенный в память погибшего экипажа АКПРК «Курск»..

Прошло 17 лет и в военном посёлке стал вопрос строительства новой церкви. Этого потребовало и увеличившееся количество верующих, которых особенно в дни религиозных праздников уже не умещало небольшое пространство храма. Но самый главный и коварный удар нанесла наша суровая и переменчивая северная погода. Калиброванные брусья оказались мало устойчивыми к частым дождям и штормовым ветрам и очень скоро стали превращаться в труху.

На свой страх и риск настоятель храма взялся за строительство нового: заказал проект, закупил небольшую часть материалов, залил фундамент. В тоже время абсолютно ясно, что возвести новый храм одному приходу не реально. Всегда, везде и во все времена строительство храма было делом всех жителей. Организация ветеранов ВМФ ЗАТО Видяево убеждена, что сохранение храма-памятника экипажу АПРК «Курск» должно стать делом чести каждого видяевца. Они не только обратились к ветеранам, но и на общем собрании приняли решение организовать попечительский Совет строительства храма в посёлке. В его состав вошли А. Бугайчук, В. Градов, С. Дубовой, П. Кривенко, Д. Перминов, В. Бородулин, Н. Недоля, В. Нижник, И. Сабрам, А. Гинатулин.

В «Сбербанке России» был открыт благотворительный счет. Совет призван помочь прихожанам в поиске спонсоров, сборе денежных средств на строительство, а также организации общественного контроля хода расходования собранных средств.