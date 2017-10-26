В ЗАТО Заозерск задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В дежурную часть отдела полиции в Заозерске поступало сообщение от 55-летнего северянина о краже, совершенной в дневное время из его автомобиля «Ниссан», припаркованного на городской площади. Из бардачка машины пропало портмоне с денежными средствами в сумме 27 тысяч рублей и документы.

Следственно-оперативная группа установила, что хищение злоумышленник совершил путем свободного доступа из незапертого хозяином автомобиля. Внутри салона полицейскими были изъяты следы пальцев рук предполагаемого похитителя, их проверили по оперативным базам данных. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя, ранее неоднократно судимого за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенные денежные средства и документы у него успели изъять.

По факту кражи в отношении 37-летнего мужчины следователем ОМВД России по ЗАТО Заозерск возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В соответствии со ст.158 УК РФ его может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы.