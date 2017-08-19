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Мурманская область. Арктика19.08.17 08:46

В здании Ленинского районного суда «вспыхнул пожар» во время учений

Вчера в Ленинском районном суде города Мурманска прошла репетиция эвакуации при возникновении угрозы пожара. В тренировке были задействованы не только представители судебной ветви власти, но и пожарные, а также сотрудники скорой помощи. Учения показали, что к нештатным ситуациям в этом ведомстве точно готовы.

По легенде учений, в здании Ленинского районного суда вспыхнул пожар. После объявления тревоги приставы активировали противопожарную сигнализацию и начали эвакуацию сотрудников суда.

Эвакуация проводится организованно и слаженно. Пока люди покидают здание суда, бригада приставов пытается справиться с огнём  своими силами. Другие в это время осматривают здание. В одном из помещений, по легенде, осталась женщина, которая надышалась угарного газа и потеряла сознание. Её до машины медиков приставы эвакуируют на руках.

Пока внутри борьбу с огнём ведут приставы, пожарные готовятся вызволять людей, которые оказались отрезанными огнём на верхних этажах здания. Одни пробиваются через огонь снизу, другие с помощью передвижной лестницы заходят через окно и этим же путём успешно эвакуируют пострадавших из зала суда.

Такие тренировки помогают не только отработать координацию действий между разными службами, но и держат в тонусе людей, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, считают огнеборцы.

Выносить вердикт действиям участников тренировки, уверены организаторы тренировки, пока рано. Необходимо тщательно проанализировать действия каждого. Но в целом серьёзных замечаний ни у кого не оказалось. Людей из горящего здания эвакуировали аккуратно и в установленные сроки все уложились.

 

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