В здоровом теле – православный дух!

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил, что у Семёновского озера в Мурманске построят Преображенский духовно-спортивный центр. «Это новое направление и это моя зона ответственности как председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорту, – пояснил митрополит в интервью региональной редакции «КП». – Это будет не просто храм, а храмовый комплекс с помещениями для разных видов спорта в подвальном и цокольном этажах: это и борьба, и просто тренажёры, и площадки для других видов спорта, не требующих громадных стадионов. Это будет наш пилотный проект, который мы предъявим Русской Православной Церкви для дальнейшего развития этого направления».

Пока будет идти разработка эскиза центра. В митрополии надеются, что такое сочетание духовного развития и физического привлечёт к церкви молодёжь.