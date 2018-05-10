В Зеленоборском два местных жителя умышленно подожгли автомобиль

В полицию Кандалакши поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ 2111» в поселке Зеленоборский. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате пожара выгорел салон автомобиля, припаркованного у дома по улице Магистральной. Владелец транспортного средства оценил причиненный ущерб в 60 тысяч рублей.

Оперативники опросили возможных свидетелей, отработали круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили злоумышленников. Ими оказались жители поселка Зеленоборский. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном они признались и пояснили полицейским, что давно знакомы с потерпевшим, имеют с ним личные неприязненные отношения. Находясь в алкогольном опьянении, они с помощью обычных газовых зажигалок умышленно совершили поджог салона автомобиля, закрыли двери и скрылись. Подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов - оба ранее судимы за совершение имущественных преступлений.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. За порчу чужого имущества их может ожидать лишение свободы на срок до пяти лет.