В Зеленоборском мужчина угнал у собутыльника автомобиль

В ходе патрулирования сотрудниками ДПС в поселке Зеленоборский был замечен автомобиль «ВАЗ-2121», нарушающий правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство для проверки. Водитель, управлявший автомобилем, имел видимые признаки алкогольного опьянения. Права, документы на автомобиль и полис ОСАГО он предъявить не смог, в связи с чем сотрудниками ГИБДД была вызвана следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что автомобиль был угнан злоумышленником около часа назад от гаража на улице Парковая. Мужчина, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза. Полицейские задержали подозреваемого в угоне и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в совершенном деянии и пояснил сотрудникам полиции, что распивал спиртные напитки с владельцем автомобиля. Когда спиртное закончилось, злоумышленник воспользовался тем обстоятельством, что хозяин машины спит, салон автомобиля открыт, ключи находятся в замке зажигания, и решил съездить в ближайший магазин.

По факту в отношении задержанного – ранее не судимого жителя поселка Зеленоборский 1988 года рождения – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения» и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Подозреваемый задержан в порядке ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.