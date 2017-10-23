В Зеленоборском северянка нанесла пьяному сожителю несколько ударов молотком по голове

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи поселка Зеленоборский обслужен местный житель с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы.

Участковым уполномоченным полиции был опрошен 59-летний потерпевший, который пояснил, что он пришел домой в алкогольном опьянении, чем вызвал гнев сожительницы. Женщина стала высказывать потерпевшему претензии, словесный конфликт перерос в потасовку. В ходе драки мужчина пытался причинить подозреваемой телесные повреждения, и та, опасаясь за свою жизнь, взяла в руки молоток и нанесла сожителю три удара молотком по голове.

Впоследствии женщина вызвала бригаду медиков для оказания медицинской помощи сожителю. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, медиками расцениваются как причинившие легкий вред здоровью. Сотрудниками полиции по месту жительства задержана 55-летняя местная жительница, которая вину свою признает и раскаивается в содеянном.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ее может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.